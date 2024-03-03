مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد ضرورة توقف ما يجري بغزة من قتل ودمار وتخريب

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، ضرورة أن يتوقف ما يجري في قطاع غزة من قتل ودمار وتخريب، مشددا على أهمية اللجوء الى الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد بدلاً عن الحروب والنزاعات، وضرورة وقوف المجتمع الدولي مع حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي التقى بوزير الخارجية الصومالي علي محمد عمر، على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، حيث استعرضا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، والتعاون في المجالات التي تخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما جرى استعراض لما يجري على الساحة الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة والحرب التي تستهدف الأبرياء من النساء والأطفال في القطاع وتداعيات الصراع الدولي على المنطقة برمتها.

وفي السياق، دعا رئيس مجلس النواب العراقي بالانابة محسن المندلاوي، اليوم، لمواقف عربية جادة من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين وتجنيب الشعوب ويلات الحروب وإبعاد خطر الجوع عنهم.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المندلاوي استقبل وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، والوفد الوزاري والنيابي المرافق له، حيث ناقشا آخر التطورات في البلدين على مختلف الصعد، فضلاً عن المستجدات الإقليمية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على الاستقرار في المنطقة.

وتم التأكيد على أهمية اتخاذ مواقف عربية جادة تُسهم في تجنيب الشعوب ويلات الحروب، وإبعاد خطر "شبح الجوع" عنهم، وضرورة إدامة حالة التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رفض جرائم الإبادة التي تمارس بحقه، وفك الحصار عنه لإدخال المساعدات العاجلة له خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

واتفق الجانبان على إدامة التنسيق والتعاون البرلماني، وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، وتخفيف العقبات أمام تنفيذ القوانين الثنائية، فضلا عن توسيع العلاقات في الجوانب الطبية والزراعية والاقتصادية وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات الشعبين.