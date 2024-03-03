إفتتاح خامس معارض أهلًا رمضان بمركز قفط جنوب قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، معرض أهلا رمضان بمركز قفط جنوب قنا، وهو المعرض الرئيسي الخامس الذي يتم تشغيله ضمن 9 معارض أعلنت عنها المحافظة.

قال المحافظ، إن المعرض يُوفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار.

والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

محافظ قنا

وبيّن المحافظ، إنه جارى التوسع في افتتاح وتجهيز معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة.

بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة

وحث المحافظ،، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.

ولفت إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء.

وحذر المحافظ، من احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع منوهًا إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد المحافظة وحسن محمد القط مدير عام مديرية التموين، والدكتور ياسر حماد رئيس مركز ومدينة فقط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.