وزير الداخلية النمساوي: اعتقال 100 من نشطاء المناخ خلال أسبوع بسبب قطع الطرق

أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اعتقال نحو 100 شخص من نشطاء المناخ خلال أسبوع واحد بسبب قطع الطرق وتهديد الأمن العام.

وقال كارنر في بيان للوزارة اليوم الأحد "إنه تم تحرير 3700 قضية منذ بداية العام الماضي ضد تجاوزات نشطاء المناخ، وقد حكم القضاء النمساوي بغرامات وعقوبات صارمة عليهم"، مشددا على أن الشرطة لن تسمح بحدوث حالة من اضطرابات الأمن وقطع الطرق.

وأشار الى ارتكاب أنشطة غير قانونية مختلفة من قبل حركة المناخ في فيينا، لافتا إلى أن المحكمة الإدارية في فيينا أيدت الغرامة البالغة 1200 يورو التي فرضتها مديرية شرطة ولاية فيينا.

وأوضح أنه في المجمل، تم اعتقال ما يقرب من 900 شخص منذ بداية العام الماضي، مؤكدا أنه من أجل الحفاظ على النظام العام والأمن، تحظر السلطات بشكل منتظم تلك المظاهرات التخريبية التي تسبب اضطرابًا كبيرًا، على حد وصفه.