بعد أزمة التسريب الصوتي.. ميدفيديف: ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، أن ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا.

وكشف ميدفيديف في بيان نشره على قناة “تليجرام”: “أعتقد أن تبييض التحالف السياسي الحاكم في ألمانيا سيبدأ الآن من أجل تخفيف السخط العام من محادثة ضباط الجيش”.

وأضاف: “سيقولون إن هذه مكائد الجيش، إنهم يحبون مثل هذا الحديث، إنهم يحبون لا شيء أكثر سوى ممارسة مناورات الحرب”.

ولفت إلى أن محاولة تصوير محادثات الضباط الألمان المسربة حول الهجوم على شبه جزيرة القرم على أنها "لعبة صواريخ ودبابات" كذبة خبيثة.

وتابع: “لا أحد يعرف ما إذا كانت القيادة السياسية والمستشار أولاف شولتس شخصيا على علم بذلك، لكن حتى لو لم يكونوا على علم ولم يأمروا بشيء كهذا، فإن التاريخ يعرف أمثلة كثيرة عندما يكون العسكريون قادرين على اتخاذ قرارات للقادة المدنيين بشأن بدء الحروب أو تحفيزها”.

وكانت "روسيا اليوم" نشرت تسجيلا صوتيا، يناقش فيه ضباط رفيعو المستوى في الجيش الألماني هجمات على جسر القرم.

وجاء التسجيل في نفس اليوم الذي قال فيه المستشار الألماني أولاف شولتس إن (الناتو) لا ولن يشارك في الصراع الأوكراني.

من جانبه، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن برلين تفتح تحقيقًا في تسريب عسكري "خطير للغاية".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال شولتس، إن ألمانيا تجري تحقيقا كاملًا في التسريب الواضح لتسجيل لضباط بالجيش وهم يناقشون تفاصيل سرية عن حرب أوكرانيا.

وأضاف: "ما يتم الإبلاغ عنه أمر خطير للغاية، ولهذا السبب يتم التحقيق فيه الآن بعناية شديدة ومكثفة للغاية وبسرعة كبيرة".