الكويت تقر اتفاقيتين مع روسيا والصين للتعاون العسكري والتطوير الإسكاني

أقرت الكويت، اليوم السبت، اتفاقيات جديدة أبرمتها مع روسيا والصين، في مجالين مختلفين، الأولى بشأن التعاون العسكري الفني، والأخرى في مجال التطوير الإسكاني.



وصدر مرسوم يوافق على اتفاقية التعاون العسكري الفني بين الكويت وروسيا، والتي تم التوقيع عليها بموسكو في الثالث من يوليو الماضي، وأوضح المرسوم أن الاتفاقية ستبقى سارية المفعول لمدة 5 سنوات، وتتضمن مشاركة كل من الكويت وروسيا في التزويد بالأسلحة والمعدات العسكرية، إضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والتعاون في تطوير البحث العلمي وتصنيع المنتجات.



كما صدر مرسوم آخر يوافق على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت ووزارة التجارة الصينية، في مجال التطوير الإسكاني، وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجال التطوير الإسكاني، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.



وتنص المذكرة على دعم الشركات في كلا البلدين لتنفيذ تعاون متبادل يعود بالنفع على الجانبين، وذلك على أساس المساواة، حيث سيتم تشكيل فريق عمل مشترك وتنظيم زيارات متبادلة، وتشمل مجالات التعاون أموراً عديدة، أبرزها تشجيع الهيئات المتخصصة على تقديم الاستشارات للمساهمة في تطوير استراتيجية للمشاريع الإسكانية في الكويت وتحديد الجدوى المالية لها، وتسهيل تبادل الخبرات وتمويل وتطوير وإدارة المشاريع الإسكانية، وتسهيل تبادل البيانات الأساسية والخبرات والدراسات والاستشارات ذات الصلة بالتطوير الإسكاني.