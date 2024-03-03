الأحد 03 مارس 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: وفاة 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الأحد، وفاة 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف، خلال الأيام الماضية، في مستشفى كمال عدوان.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة "نخشى على حياة ستة أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".

وفي وقت سابق من السبت، حذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل من أن واحداً من كل 6 أطفال تحت سن عامين في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد.

ووصفت الأنباء الواردة من غزة بمقتل أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف حتى الآن، بأنها "مروعة".

وأضافت على منصة "إكس": "يمكن أن يؤدي سوء التغذية الحاد إلى الوفاة أو يتسبب في إعاقات معرفية وبدنية للأطفال  كل دقيقة لها ثمنها بالنسبة لأطفال غزة فيما يتعلق بتوفير التغذية والماء والرعاية الصحية والحماية من الرصاص والقنابل".

ومضت تقول إن هذا الأمر "يتطلب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

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