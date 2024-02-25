احتجاجات في تل أبيب.. الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق تظاهرة مناهضة لنتنياهو

استخدمت الشرطة الإسرائيلية، خراطيم المياه لتفريق احتجاجات مناهضة لحكومة نتنياهو في تل أبيب.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه لتفريق مظاهرة غير مصرح بها ضد الحكومة في تل أبيب، فيما تجاهل مئات المتظاهرين خارج مجمع المباني الحكومية في تل أبيب مطالب قوات الأمن بالعودة إلى منازلهم.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لإجراء انتخابات مبكرة ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاج، وجرت عمليات اعتقال للعديد من الناشطين.

حماس: خطة نتنياهو لما بعد الحرب فى غزة لن تنجح

انتقد مسؤول في حركة حماس فى مؤتمر صحفى عقده الجمعة في بيروت، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب فى قطاع غزة، مؤكدا أنها آيلة إلى الفشل.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان للصحفيين "بالنسبة لليوم التالي في قطاع غزة، نتنياهو يقدم أفكارا يدرك تماما أنها لن تنجح. اليوم يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكررة".

وأضاف حمدان "هذه الورقة لن يكون لها أى واقع أو أى انعكاس عملي لأن واقع غزة وواقع الفلسطينيين يقرره الفلسطينيون أنفسهم".

وتابع أن "القراءة لهذه الورقة ولقرار رفض الاعتراف بأي دولة فلسطينية يعكس أمرين لا بد أن يتوقف الجميع أمامهما لا سيما الداعين إلى تسويات سياسية على نمط أوسلو وغيرها، الأول أنه يرفض قطعا الاعتراف بدولة فلسطينية ويرفض الاعتراف بكيانية فلسطينية، وهذا يدفع لسؤال إن كان هو وأمثاله مؤهلين لبحث سياسي مع الفلسطينيين".