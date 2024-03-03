المشرق - مصر يطلق شريحة المشرق NEO للخدمات المصرفية

تماشيًا مع جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، أعلن بنك المشرق مصر عن قيامه بإطلاق شريحة المشرق نيو (Mashreq NEO)، والتي تُعَد علامة فارقة في قطاع الخدمات المصرفية في مصر.

ويحرص المشرق نيو (Mashreq NEO) على تلبية احتياجات العملاء من جميع شرائح المجتمع المصري وتعزيز تجربتهم المصرفية، مما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات المصرفية بسرعة وسهولة. سيكون المشرق نيو متاحاً للمواطنين المصريين بدءاً من عمر 15 عاماً.

ويتيح المشرق للعملاء الجدد فرصة الاستمتاع بتجربة مصرفية فريدة تمكنهم من فتح حساب المشرق نيو من خلال التطبيق الخاص ببنك المشرق مصرMashreq Egypt Mobile Application ، بسرعة وسهولة. حيث يتيح التطبيق العديد من الخدمات الرقمية ويتميز بوجود مساعد المشرق الذكي للرد على أسئلة العملاء.

ولراحة العملاء، يمكن التوجه إلى أقرب فرع للبنك أو فروع فوري بلاس Fawry Plus أو أحد فروع شركة اتصالات مصر للتوقيع على النموذج البنكي الخاص بالخدمة لتفعيل الحساب.

ومن المقرر أن يقوم البنك بإطلاق المرحلة الأولى من الخدمة بمحافظة القاهرة قبل توسيع نطاق تقديم الخدمة في مرحلة لاحقه لتشمل محافظات اخرى داخل جمهورية مصر العربية وفقاً لخطة البنك.

ويوفر حساب المشرق نيو مزايا واسعة للعملاء وفرص كسب نقاط مكافآت على المعاملات التي يقوم العملاء بإجرائها باستخدام بطاقات الخصم المباشر، كما يتمتع العملاء الجدد بمكافأة انضمام قد تصل إلى 1000 جنيه مصري وفقاً لمستوى إنفاق العميل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الحصول على مكافأة تصل إلى 1800 جنيه مصري بناءً على رصيدهم في السنة الأولى من الانضمام. ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام المشرق بتقديم مكافآت للعملاء تقديراً لولائهم وثقتهم في خدمات البنك المميزة.

وفي إطار إطلاق شريحة المشرق نيو قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، عمرو البهي: "نشهد اليوم نقطة تحول في مسيرتنا لتعزيز الشمول المالي في مصر، وذلك من خلال إطلاق شريحة المشرق نيو والذي يعكس التزامنا الدائم بإتاحة تجارب مصرفية مبتكرة ومبسطة لعملائنا. وفي ظل استمرار جهودنا في مجال الابتكار، يظل تركيزنا موجهًا نحو عملائنا.

وفي هذا السياق، تم تصميم شريحة المشرق نيو خصيصًا لتزويد عملائنا بتجربة مصرفية سلسة وفعالة وآمنة، ونتطلع لنشهد تأثيره الإيجابي على الشمول المالي في مصر."

ولقد أضاف محمد طلعت، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق مصر: "نسعى في المشرق مصر إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تركز بشكل أساسي على العملاء وتلبي احتياجات القطاعات المختلفة.

وسيكون إطلاق شريحة المشرق نيو إضافة قيمة للعروض الفريدة التي يقدمها البنك؛ حيث تم تصميم خدماتنا بشكل مبتكر خصيصًا لتلائم نمط حياة العملاء وتلبي احتياجاتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشرق نيو تجربة مصرفية مريحة وسهلة، فضلاً عن برنامج الولاء المتميز الذي يضم جميع أنشطة العملاء المصرفية".

ويعزز إطلاق شريحة المشرق نيو التزام المشرق مصر بتقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى، ويشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك الشاملة لدعم تجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية مبتكرة، وهي خطوة هامة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي للخدمات المصرفية في مصر.