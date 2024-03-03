الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انطلاق اجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية.. الاثنين

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق، غدا الإثنين، اجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، ونظيره السعودي وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي.

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وقال بيان من وزارة التجارة المصرية، الأحد، إن سمير توجه إلى العاصمة السعودية، الرياض، من أجل المشاركة في الاجتماعات.

ومن المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.

وسيعقد وزير التجارة والصناعة المصري خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.

كما سيلتقي سمير ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في إحداث حراك للعلاقات بين البلدين.

وسيشارك الوزير بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "ليب 2024" التقني الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة".

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