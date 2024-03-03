الأحد 03 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلق مبادرة لدعم تعافي الدول العربية المتضررة من النزاعات

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، لمبادرة دولية للقضاء على الجوع ولتسريع جهود التعافي والمساهمة ايجابا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية ، مناشدا القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المسئولية المجتمعية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية للمساهمة الفاعلة في دعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والازمات .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في دورته الرابعة والتي عقدت بمملكة البحرين يومي 3-4 مارس من العام 2024م، برعاية سمير بن عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية والراعي لفعاليات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية.

و صاحب اجتماعات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لهذا العام فعاليتين هما الملتقى الدولي للسفراء الدوليين للمسئولية المجتمعية لعام 2024 والمؤتمر الدولي الثاني لفقهاء قانون المسئولية المجتمعية 2024 .

و تحدث الدخيري عن دور المسؤولية المجتمعية والأمن الغذائي العربي والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي العربي، وخاصة ما يتعلق منها بالنزاعات والأزمات، و تم منح البروفيسور الدخيري جائزة التميز في المسؤولية المجتمعية بالإضافة الى عدد من المشاركين.

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