المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلق مبادرة لدعم تعافي الدول العربية المتضررة من النزاعات

دعا البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، لمبادرة دولية للقضاء على الجوع ولتسريع جهود التعافي والمساهمة ايجابا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية ، مناشدا القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المسئولية المجتمعية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية للمساهمة الفاعلة في دعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والازمات .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في دورته الرابعة والتي عقدت بمملكة البحرين يومي 3-4 مارس من العام 2024م، برعاية سمير بن عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية والراعي لفعاليات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية.

و صاحب اجتماعات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لهذا العام فعاليتين هما الملتقى الدولي للسفراء الدوليين للمسئولية المجتمعية لعام 2024 والمؤتمر الدولي الثاني لفقهاء قانون المسئولية المجتمعية 2024 .

و تحدث الدخيري عن دور المسؤولية المجتمعية والأمن الغذائي العربي والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي العربي، وخاصة ما يتعلق منها بالنزاعات والأزمات، و تم منح البروفيسور الدخيري جائزة التميز في المسؤولية المجتمعية بالإضافة الى عدد من المشاركين.