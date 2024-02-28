إعلام: تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا فاجأت حلفاء كييف

أفادت وسائل إعلام غربية بأن تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا فاجأ حلفاء كييف.

وحسب سبوتنيك، جاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "ليست هذه هي المرة الأولى التي فاجأ فيها نهج ماكرون القائم على العمل بمفرده العديد من الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا، التي قالت إنها ليست لديها خطط لإرسال جنود لمساعدة كييف، وحلف شمال الأطلسي قال الشيء نفسه".

وأوضح المقال أن ماكرون قدم مثل هذا الاقتراح من أجل انتزاع المبادرة بشأن أوكرانيا في وقت وصل فيه الكونغرس الأمريكي إلى طريق مسدود بشأن مسألة دعم أوكرانيا.

وتابع المقال المنشور في صحيفة "تلغراف": "نظراً للرفض شبه الإجماعي لاقتراحه الأخير، فقد يجد ماكرون نفسه معزولا تماما مرة أخرى".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".

وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".