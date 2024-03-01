وزير خارجية فرنسا: الفرنسيون لن يموتوا من أجل كييف

أكد وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، أن بلاده لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا لتنفيذ عمليات عسكرية والفرنسيون لن يموتوا من أجل كييف، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العواقب على حلف "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا في أوكرانيا.

وقال بوتين في خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "لقد بدأوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن نحن نتذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلادنا، ولكن العواقب الآن ستكون على المتدخلين المحتملين أكثر مأساوية".

الغرب يعلن عن نوايا روسية معينة لمهاجمة أوروبا

وأشار الرئيس إلى أن الغرب يعلن عن نوايا روسية معينة لمهاجمة أوروبا، بينما هم أنفسهم يختارون أهدافًا على الأراضي الروسية لضربها ووسائل التدمير.

كيف يخيفون العالم أجمع

وأضاف: "كل ما يطرحونه الآن، هو كيف يخيفون العالم أجمع... كل هذا يهدد بالفعل بصراع باستخدام الأسلحة النووية، ما يعني تدمير الحضارة".

وتابع: "يجب عليهم (الغرب) أن يفهموا أخيرًا أن لدينا أسلحة أيضًا، وأن يعرفوا عنها، الآن فقط قلت، توجد أيضًا أسلحة يمكن أن تصيب أهدافًا على أراضيهم".