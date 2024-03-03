دورة تدريبية فى تعليم الريزن بنادي الفتاة والمرأة بمركز شباب الري

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج دوره تدريبية لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الري التابع لإدارة شباب مركز سوهاج في الفترة من ٢/ ٣ إلى ٤/ ٣ / ٢٠٢٤ في تعليم الريزن ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر مارس .

وتم تنفيذ الدورة التدريبية بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب للسعي إلى تنفيذ جميع الأنشطة التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى تهتم بالفتاة والمرأة لدفعهم إلى سوق العمل

ووفي سياق متصل نظم مركز شباب الحديقة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج ندوة دينية للإحتفال بليلة النصف من شعبان وذلك بناء على الخطة المحلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

ووتحدث محاضر الندوة عن ليلة النصف من شعبان والتي ترفع فيها الأعمال إلى الله والتي يتجلى فيها الله سبحانه وتعالى على خلقه بعموم مغفرته وشمول رحمته فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويجيب دعاء السائلين .

وأشار الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى ضرورة تكثيف وتنفيذ الانشطة الدينية والوطنية والثقافية والترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب ونشر الوعي بين الشباب .

وأكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب على ضرورة تنوع الأنشطة داخل مراكز الشباب والإهتمام بالإحتفال بكافة المناسبات الدينية والقومية والعمل على جذب المزيد من الشباب والطلائع والنشء لمراكز الشباب .