"استعراض وتقييم أعمال إدارات الطاقة" ورشة عمل بمياه سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نظمت ورشة عمل، تتناول عرض أعمال وانجازات إدارات الطاقة بالشركات التابعة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه شارك فى ورشة العمل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان وأنه تم خلال ورشة العمل عرض أعمال ترشيد الطاقة التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2022 - 2023 والموقف التنفيذي لأعمال خطة العام المالي الحالي 2023-2024 والهيكل التنظيمي لادارة الطاقة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أنه تم أيضا خلال ورشة العمل استعراض الأجهزة والمعدات المتاحة وفرص تطوير العمل وقصص النجاح التي قامت بها كل شركة فى هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر انه كرم رئيس مياه سوهاج المهندس ابراهيم محمود وائل لاجتيازه الإختبارات الخاصة بالاعتماد كمدير طاقة معتمد من الجمعية الأمريكية لمهندسى الطاقة.

وفي سياق متصل نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان والتعاطي وأضرار المواد المخدرة على الصحة وتأثيرها السلبى على المجتمع صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من تلك الندوات رفع وعى العاملين بمخاطر الادمان وآثاره المدمرة على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً.

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية أنه تم التعريف بأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وأكد على ان توفير بيئة عمل صحية خالية من تعاطى المواد المخدرة ينعكس بشكل إيجابي على تحسين معدلات اداء العاملين وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل أمن ومستقر.

وأشار محمد شحاته منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى مخاطر الإدمان وأضرار المواد المخدرة، وكذلك أنواعها وصورها مركدا على ضرورة الإهتمام بتوعية وتثقيف العاملين في المنشآت المختلفة حول مخاطر الإدمان والتى تؤثر على سوق العمل والعمال، بالإضافة إلى التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتى منها توفير الخدمات العلاجية مجاناً وبسرية تامة.