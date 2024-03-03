الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مقررة أممية: الاحتلال ينفذ عمليات إعدام وحملات اعتقال للمرأة الفلسطينية

الاحتلال
الاحتلال

أكدت ريم السالم، المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد المرأة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات إعدام وحملات اعتقال تعسفية بحق المرأة الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات إعدام

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وأضافت "السالم"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرأة الفلسطينية تتعرض للاضطهاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجومًا ممنهجًا على كل الخدمات الصحية بغزة.

 

وأشارت إلى أن الظروف غير مناسبة لأداء المنظمات الأممية مهامها في القطاع، موضحة أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، وعليها ألا تستخدم التجويع سلاحًا في الحرب.

 

واوضحت أن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادًا جديدة مرعبة منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي، إذ سقط الآلاف منهن ضحايا لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.

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