صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 90 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 90 شهيدًا، و177 مُصابًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 30 ألفا و410 فلسطينيين.. موضحة أن الغالبية العظمى منهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 71 ألفا و700 فلسطيني منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حيث يمنع الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأعلن مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة ارتفاع عدد الأطفال المتوفين؛ بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيدًا، حيث يواجه الأطفال جفافا شديدًا، وسوء تغذية، في ظل خروج المُستشفى عن الخدمة.

وفجر اليوم، استشهد أربعة أشخاص وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا شمال مدينة غزة.

وكان 14 شخصا، بينهم ستة أطفال، استشهدوا الليلة الماضية؛ إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

