تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد في الدوري الانجليزي

يلتقي فريقا مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، على ملعب "الاتحاد"، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

في خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، ناثان آكي، مانويل آكانجي.

في خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، فيل فودين.

في الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحاث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بالجولة الـ 27 ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.