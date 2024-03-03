القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة ماتشسر سيتي ضد مان اليونايتد، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بالجولة الـ 27 ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

موقف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بجدول ترتيب الدوري الانجليزي

1- ليفربول 63 نقطة

2- مانشستر سيتي 59 نقطة

3- آرسنال 58 نقطة

4- أستون فيلا 55 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 50 نقطة

6- مانشستر يونايتد 44 نقطة

7- وست هام يونايتد 42 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 40 نقطة

9- برايتون 39 نقطة

10- وولفرهامبتون 38 نقطة

11- تشيلسي 36 نقطة

12- فولهام 35 نقطة

13- بورنموث 28 نقطة

14- كريستال بالاس 28 نقطة

15- برينتفورد 26 نقطة

16- إيفرتون 25 نقطة

17- نوتينغهام فورست 24 نقطة

18- لوتون تاون 20 نقطة

19- بيرنلي 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 13 نقطة