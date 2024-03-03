الجيش الإسرائيلي يخلي مدينة بخان يونس

باستخدام مكبرات الصوت، طالب الجيش الإسرائيلي سكان مدينة حمد شمالي خان يونس في قطاع غزة، الأحد، بالخروج منها إلى مناطق أخرى قال إنها "آمنة".

لكن مصادر أفادت أن المناطق التي يطالب الجيش السكان بالتوجه إليها تتعرض للقصف أيضا.

وحسب مقطع فيديو حصلت عليه "سكاي نيوز عربية"، يطالب الجيش السكان بالتوجه إلى شارع الشهيد غربا، أو إلى المنطقة الإنسانية، أو إلى دير البلح.

وذكر سكان المنطقة أنهم فوجئوا بالتقدم السريع للدبابات الإسرائيلية، مما أدى إلى تجدد المعارك.

قالت بعض العائلات إنها غير قادرة على مغادرة منازلها، مع انتشار الدبابات الإسرائيلية في الشوارع.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كثف عملياته في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ودمر عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس في غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضاف أن "القوات الجوية والمدفعية قصفت نحو 50 هدفا خلال دقائق في محاولة لتكثيف الإنجازات العملياتية في المنطقة".

وتابع: "خلال الضربات، دمرت القوات البنية التحتية الإرهابية وقضت على إرهابيي حماس الذين كانوا يعملون من منشآت مدنية في المناطق الحضرية".

وفي المقابل، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها هاجمت دبابتين بالصواريخ، ونسفت مبنى دخله الجنود في خانيونس.

وكانت المدينة محور الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأسابيع القليلة الماضية.