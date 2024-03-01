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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات مع الاحتلال في بلدة القرارة شمال خان يونس

دبابات الاحتلال الإسرائيلي
دبابات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت فصائل فلسطينية، انها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم العسكرية في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لخبرعاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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 الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

جدير بالذكر أن محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، قال إنَّ أحد أوجه الأهمية المرتبطة بالمباحثات الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي، جو بايدن، هو مسألة التوقيت ففي الوقت الراهن الذي تجري فيه تأكيدات وتفاهمات بين القاهرة وواشنطن، هناك مباحثات دولية مكثفة بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه من المخطط استكمال المباحثات بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة بالقاهرة خلال الساعات المقبلة، لافتاً إلى أنَّ المباحثات المصرية الأمريكية الهاتفية تتزامن مع تنامي وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

الجرائم الإسرائيلية 

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر: «كم الجرائم الإسرائيلية التي اُرتكبت داخل غزة تُسبب العديد من الإشكالات للإدارة الأمريكية سواء أمام الرأي العام الأمريكي نفسه لتنامي الانتقادات الداخلية، أو الحرج الدولي باعتبارها مسؤولة عن هذه الجرائم الإسرائيلية ومشاركة في هذه العمليات التي تتم بشكل مباشر عبر الدعم والرعاية المقدمين لإسرائيل وغيرها من أوجه الدعم»

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