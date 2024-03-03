إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وقال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة، وذلك ضمن أعمال الموجه الـ 22.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدي بمساحة 3380 متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 7 فدان و20 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.