“الزراعة”: نوفر كافة السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية

تحدث الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة عن طرح لحوم بلدي في رمضان وأهم السلع بالمعارض الدائمة، مشددا على ان سبب بيع اللحوم البلدي بسعر 300 جنيه للكيلو من قبل وزارة الزراعة هو عدم وجود حلقات وصل تقوم بتداول هذا المنتج.

وشدد "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "تن"، على أن اختلاف الأسعار يرجع لنوع قطعية اللحمة والمكان التي تُباع فيه، مؤكدا أن وزارة الزراعة من خلال المنافذ تقوم بمحاربة ارتفاع الأسعار الغير مبرر وتقليل الحلقات الوسيطة لزيادة طرح الكميات أمام المواطن.

وأوضح أن منافذ الوزارة توفر كافة السلع التي يحتاج إليها المواطن المصري بأسعار مناسبة وجودة عالية، وذلك على مدار شهر رمضان.

أسعار السلع الغذائية بالمعرض الدائم وتأتي أسعار المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، ويوفر نحو 200 سلعة غذائية. وجاءت أسعار السلع الغذائية كالآتي:

كيلو اللحوم البلدي نحو 300 جنيه، كيلو الأرز 30 جنيهًا، كيلو الزيت 65 جنيهًا، 5 كيلو بطاطس بـ30 جنيهًا، 2 كيلو برتقال 15 جنيهًا، كيس مكرونة وزن 400 جرام بـ10 جنيهات، السمك البلطي 70 جنيهًا الدواجن 110 جنيهات للكيلو.