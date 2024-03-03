حالة الطقس .. ظواهر جوية تضرب البلاد

حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية، حيث تتعرض البلاد لعدد من الظواهر الجوية على الرغم من استقرار حالة الطقس والانخفاض النسبي في درجات الحرارة.

انتشار الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تستمر حتى يوم الجمعة وتبدأ من الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا.

أمطار خفيفة

وأضافت الأرصاد أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا، وتنحسر فرص سقوط الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تتساقط مرة أخرى الأربعاء والخميس على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

وتابعت الأرصاد، أنه تنشط الرياح كأحد الظواهر الجوية على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة خلال الـ6 أيام المقبلة.

درجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردًا في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.