محافظ أسوان يوجه باستكمال الخطة الاستثمارية للرصف

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مديرية الطرق بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز، وداخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “حياة كريمة”.

وشدد على ضرورة الانتهاء من مختلف المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، والتى تستكمل بتنفيذ أعمال الرصف، وما يعقبها من الدهانات والتشجير والإنارة للظهور بالشكل الجمالى، وخلق متنفس حضارى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 بإجمالى أطوال 50 كم، وباعتمادات مالية 131.5 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه ضمن الجهود الجارية يتم استكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمناطق حى الشروق والرضوانية، توازياً مع باقى الأعمال التى يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.