تداول 11 ألف طن دقيق وردة عبر البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 28000 طن بضائع عامة ومتنوعة و1025 شاحنة بضائع و65 سيارة.

وشملت حركة الواردات 10500 طن بضائع عامة ومتنوعة و481 شاحنة بضائع و60 سيارة، فيما بلغت حركة الصادرات 17500 طن بضائع عامة ومتنوعة و544 شاحنة بضائع و5 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لمغادرة السفينتين الرياض ودليلة.

واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس وأمل ودليلة وغادرت الميناء ثلاث سفن وهي الحرية2 والحرية1 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و360 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى و اور وبريدج. ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SHANGHAI – M وعلى متنها 5000 طن ردة وتغادر الميناء السفينة النوي اكسبريس والسفينة PROJECT – A والسفينة NOURY وعلي متنها 6000 طن دقيق تصدير إلى اليمن وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3760 راكبا بموانيها.



يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانئ المصرية حققت موانى البحر الأحمر تداول 646 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.



وشهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.