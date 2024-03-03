الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريره الأسبوعي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 9 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 24 فبراير – 1 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 62 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 15 منشأة لاشتراطات الهيئة (5 منشآت استوفت اشتراطات التسجيل، 7 منشآت استوفت اشتراطات التأهيل، 2 منشأة استوفت اشتراطات الاعتماد).

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 65 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 4 محطات تعبئة بالقائمة المعتمدة للهيئة، وأصدرت الإدارة 3467 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1818 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5485 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1533 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 525 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 42 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 12 ألف طن، ثم بطاطا حلوة بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 75 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 32 صنف بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وأسبانيا والسودان وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 157 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1030 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 915 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 750 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1630 رسالة بنحو 392 ألف طن لعدد 556 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 155 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 86 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، اندونيسيا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 465 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 371 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 195 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 42 منتج و21 شركة، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 740 منتج جديد، وأصدرت 3 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي الجيزة والقليوبية،

وتم تسجيل 3 صوامع لتخزين القمح بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، فيما تم تحديث القائمة المعتمدة لمنشآت تخزين القمح والتي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المنشآت المستوفاة إلى 9 مواقع تخزينية للقمح.

كما تم عقد دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب (الصوامع – البناكر)" للإمتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة المعتمدة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى وجاري فحص 22 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 905 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج، مطروح، الغردقة، البحيرة، الاسماعيلية،الوادي الجديد والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 26 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1643 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تم التنسيق مع إدارة الشكاوى، وتم تنفيذ 2 حملة على عدد 27 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 596 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 431 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 148 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 28 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، بور سعيد والغربية، وتم تسجيل 4 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

فيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تم معاينة 5 مخازن قائمة بالفعل في محافظات المنوفية، الجيزة والبحيرة، وتم استيفاء عدد 3 مخازن ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة والخاصة بالتغذية المدرسية إلى 27 مخزنًا مدرج بالقائمة المعتمدة.

كما تم معاينة 3 مواقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة الغربية، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 86 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 18 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، القليوبية والمنوفية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 25 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، الدقهلية، مطروح والشرقية، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 وحدات لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 386 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 10 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 موردي أسماك خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 65 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وجاري إدراج 1 مجزر دواجن بالقائمة المعتمدة للهيئة، وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 6 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات الشرقية، القليوبية والمنوفية.