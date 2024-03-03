الطلاب الوافدين بجامعة المنيا تزور المناطق الأثرية

في إطار الرحلات الترفيهية التثقيفية ، والتي تُنظمها إدارة الوافدين والتعاون الدولي بجامعة المنيا ، للطلاب الوافدين ، بتوجيهات ورعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ؛ وتنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي ، بممارسة الجامعات لدورها وتشجيع الطلاب غير المصريين على الدراسة بمصر.

وكذا تمكين الوافدين من التعرف على معالم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة ، انطلق الفوج الثالث للطلاب الوافدين ، إلى منطقة بني حسن الأثرية ، بمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا ، والتي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا.

حيث ضم الوفد طلاب الجامعة الوافدين بكليات ، الطب البشري ، وطب الأسنان ، والهندسة ، والسياحة ، والحقوق ، وكذا طلاب الدراسات العُليا بكلية طب الأسنان ، ورافقهم خلال رحلتهم محمود الليثي ، مدير عام مكتب رئيس الجامعة ، وايمان حمدي مديرة إدارة الوافدين والتعاون الدولي بالجامعة ، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ، والدكتورة ريهام ثروت منسق الوافدين بكلية طب الأسنان ، ومصطفى محمود بشئون الطلاب.

وقد أقل المركب السياحي ، والذي تم تخصيصه بالتعاون مع محافظة المنيا ، الطلاب الوافدين إلى رحلتهم عبر النيل ، ليستمتعوا بالمناظر الطبيعية ، وصولاً إلى بني حسن ، ومشاهدة مقابر المنطقة الأثرية ، التي تتمتع بها وتتميز بعمارتها.

حيث تعرف الطلاب خلال رحلتهم ، على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة ، من خلال المُرشد السياحي ، والذي قدم للطلاب شرحاً وافياً عما تحويه منطقة بني حسن الآثرية ، والمقابر البئرية ، ومقابر الدولة الوُسطى الأكثر إثارة بها ، وكذا المقابر التي تتبع أواخر الدولة القديمة ، وما يتجسد على جدرانها من مشاهد الحياة اليومية لتلك العصور التاريخية ، من زراعة وحرف ومهن مختلفة ، وأنشطة رياضية تعد مهداً للألعاب الأوليمبية ، وغيرها من المشاهد التي تُعبر عن عبقرية المصري منذ قديم الأزل.

وقد عَبَّر الطلاب الوافدين من الفوج الثالث عن سعادتهم ، بما تُوفره لهم الجامعة ، وتُصقل به ثقافتهم، وتطلعهم على حضارة وطنهم الثاني مصر ، وجامعة المنيا التي يستلهمون منها العلم في مجال دراستهم ، ويكتسبون من خلالها المهارات العلمية والعملية ، في مختلف الأنشطة التي تُقيمها.