وظائف الشهر العقاري 2024.. التفاصيل الكاملة للتقديم

وظائف الشهر العقاري 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث " جوجل" عن التفاصيل الكاملة عن الوظائف الشاغرة في الشهر العقاري، بغية التمكن من التقديم والحصول على فرصة عمل.

وظائف الشهر العقاري

ويتاح التقديم على الوظائف الشاغرة بالشهر العقاري حتى 16 مارس 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا، وإيداع مبلغ مالي قدره 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق فروع البنوك الآتية: - البنك الأهلي المصري - بنك القاهرة بنك مصر.

الوظائف الشاغرة بالشهر العقاري

وتشمل الوظائف الشاغرة التالي: مهندس حاسبات ثالث، ومهندس تخصص كهرباء، و مهندس تخصص مدني، ومهندس إلكترونيات واتصالات ثالث، وباحث قانون، ومهندس تخصص مساحة.

شروط التقديم في وظائف الشهر العقاري

لا يتجاوز عمر المتقدم 26 عامًا.

لا يقل التقدير التراكمي عن جيد جدًا.

يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

اجتياز المتقدم التدريبات المقررة بنجاح.