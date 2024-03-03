الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اقتصادي يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الدكتور سيد خضر الخبير
الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي

قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن ضخ الاستثمارات في رأس الحكمة ومع تدفق العملة الصعبة يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، موضحًا ان ذلك يأتي مع هبوط أسعار صرف الدولار إلى أقل من ٥٠ جنية فى السوق السوداء بسبب خلق أزمة مخاوف كبيرة لدى المخزنون للعملة الصعبة،  بسبب تدفق العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.

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وأفاد خضر في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن هناك عوامل متعددة تؤثر في أسعار السلع، وليس الاستثمار وحده هو العامل الوحيد ، خاصة عندما يتم إجراء استثمارات في صناعة معينة، قد يزيد ذلك من الإنتاجية والكفاءة في هذه الصناعة ،وبالتالي يمكن أن يؤدي زيادة الإنتاجية إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفير مزيد من المنتجات للسوق وعندما يكون العرض أكبر من الطلب.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يمكن  أن تساهم الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد وتحسين الإنتاجية وتوفير المزيد من السلع على المدى الطويل، وهو ما يسهم في بعض الأحيان إلى انخفاض الأسعار، كما أن تدفق العملة الصعبة من استثمارات رأس المال يؤثر على أسعار السلع بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال زيادة الإنتاجية حيث تستخدم الاستثمارات في رأس المال لتحسين التكنولوجيا والعمليات الإنتاجية.

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