الكويت تدعو لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، نقلا عن مرسوم بالجريدة الرسمية، أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من أبريل المقبل.

وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 15 فبراير، بحل المجلس.

وكانت الوكالة قد ذكرت أن المرسوم الأميري بحل المجلس استند إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".