متحدث الزمالك : إدارة طاقم أجنبي لقمة نهائي الكأس لا يقلل من مكانة الحكم المصري

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد على حكام مواجهه القطبين المقبلة والمقرر اقامتها مساء يوم الجمعة القادم بالسعودية في نهائي كأس مصر.



وقال متحدث الزمالك ..

السيناريو المتكرر في مباريات القمة الاستعانة بحكام أجانب وهذا ليس له علاقة تماما بقوة الحكام المصريين والمنظر المشرف لهم في كأس الأمم، ولكن هناك ترحيب من الكل بالحكام الأجانب في ظل الحساسية الزائدة في مباريات الأهلي والزمالك.

- أين ينفق الزمالك أموال كهربا؟ لا يمكن الحديث عن إنفاقنا للأموال في أمر معين مثل جلب صفقات هذا عمل غير مؤسسي الزمالك لديه ارتباطات كثيرة والفترة الماضية كانت مضغوطة وبالطبع سوف نستغل تلك الأموال والإيرادات في مختلف الملفات.

- سوار الغيني طلب تأجيل المباراة 24 ساعة بسبب عدم قدرته على التواجد في القاهرة بسبب أزمة في السفر، رفضنا التأجيل وأبلغنا كاف بذلك، ننتظر وصولهم حال عدم الوصول من الأساس سنظل في معسكرنا استعدادا لقمة الكأس وهذا سيتم حال أبلغونا بعدم حضورهم بشكل رسمي أما لو لم يتم إبلاغنا بعدم الحضور سوف نتجه لملعب المباراة وننتظر المدة القانونية حتى يتم اعتبارهم منسحبين.

- ممكن سوار الغيني يوصل بكرة فجأة.. وقتها سنلعب المباراة بشكل طبيعي.

- يوم الاثنين سوف نتجه إلى السعودية استعدادا للقمة

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