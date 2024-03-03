ديربي اليونايتد ومواجهة محلية .. جدول مباريات اليوم الأحد ٣ مارس ٢٠٢٤ كاملاً والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكره العالمية عدة مواجهات مرتقبة على الصعيد الاوروبي وعلى راسهم ديربي الكرة الانجليزية بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي كذلك مواجهة وحيدة بالدوري المصري الليلة.

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم بأوروبا ومصر كما يلي ..

مواجهات الدوري الانجليزي..

بيرنلي أمام بورنموث الساعة 3 عصرا

مانشستر سيتي في مواجهة مانشستر يونايتد الخامسة والنصف مساءً على قناةbeIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد والقنوات الناقلة ..

فياريال في مواجهة غرناطة الساعة 3 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس الخامسة والربع مساءً عبر قناةbeIN Sports HD 3

ريال مايوركا في مواجهة جيرونا السابعة والنصف مساءً على قناةbeIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو أمام برشلونة العاشرة مساءً عبر قناةbeIN Sports HD 1 .

الدوري الفرنسي..

تولوز أمام نيس الساعة 2 ظهرا مونبلييه في مواجهة ستراسبورج الساعة 4 عصرا .

نانت أمام ميتز 4 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 8.

ستاد بريست في مواجهة لوهافر الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

رين أمام لوريان الساعة 6 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4.

ليون في مواجهة لانس الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.



الدوري الألماني..

كولن أمام باير ليفركوزن الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5 هوفنهايم ضد فيردر بريمن 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الإيطالي..

هيلاس فيرونا أمام ساسولو الساعة 1:30 ظهرا عبر قناة AD SPORTS Premium 1

فروسينوني ضد ليتشي 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

إمبولي أمام كالياري الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2 أتلانتا ضد بولونيا 7 مساءً عبر قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي أمام يوفنتوس الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري..

مواجهة وحيدة إنبي أمام الاتحاد السكندري 7 مساء عبر قناة on time sport