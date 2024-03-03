ظهور الزمالك وفيوتشر .. جدول مباريات اليوم الأحد ٣ مارس ٢٠٢٤ بالكونفدرالية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الافريقية عدة مواجهات مرتقبة اليوم الاحد الثالث من شهر مارس لعام 2024 في مسابقه الكونفدرالية الافريقية.

ويشهد اليوم تواجد الثنائي المصري مودرن فيوتشر والزمالك بعد ان حسم الأبيض تأهله إلى الدور التالي من البطولة بينما أصبح الفريق الاخر مودرن فيوتشر على بعد خطوة من التأهل وتحقيق انجاز تاريخي.

وجاءت مواعيد مواجهات اليوم بالبطولة والقنوات الناقلة كالتالي ..

اتحاد الجزائر أمام سوبر سبورت يونايتد الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مودرن فيوتشر في مواجهة الهلال الساعة 6 مساء عبر قناة beIN Sports HD 9

النادي الإفريقي أمام أكاديميكا لوبيتو الساعة 6 مساء مذاعا على قناة beIN Sports HD 6

ريفرز يونايتد ضد دريم الساعة 6 مساءً.

ديابل نوار في مواجهة سيخوخون يونايتد الساعة 6 مساء

الزمالك أمام سوار كويا الساعة 6 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6

ساجرادا ضد ابوسليم الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 9

نهضة بركان أمام الملعب المالي الساعة التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 9