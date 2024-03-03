ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الفرق المتأهلة وموعد القرعة

انتهت مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية، وتحددت الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

وكتب النادي الأهلي، حامل القلب، اسمه في أوائل الأندية المتأهلة لدور الثمانية في التشامبيونزليج الأفريقي، باحثا عن اللقلب الـ 13 في تاريخه.

وجاء تأهل المارد الأحمر بعد فوزه خارج الديار على ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بهدف نظيف، والانتصار على يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة.

وفجر يانج أفريكانز مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء شباب بلوزداد الجزائري من المجموعة ليرافق الأهلي لربع النهائي.

وحسم فريق أسيك ميموزا الإيفواري تأهله مبكرا بعدما ضمن صدارة مجموعته، كما تأهل بيترو أتلتيكو من المجموعة التي تضم الهلال السوداني والترجي والنجم الساحلي قبل جولة من النهاية التي شهدت تأهل الترجي التونسي.

وضمن ماميلودي صن داونز ومازيمبي التأهل، قبل أن يخرج الوداد المغربي ويتأهل بدلاً منه نادي سيمبا.

الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024

الأهلي

المجموعة الأولى.. "المتصدر" صن داونز - "الوصيف" مازيمبي.

المجموعة الثانية.. "المتصدر" أسيك ميموزا - "الوصيف" سيمبا.

المجموعة الثالثة.. "المتصدر" بيترو أتلتيكو - "الوصيف" الترجي.

المجموعة الرابعة.. "المتصدر" الأهلي - "الوصيف" يانج أفريكانز.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

يفاضل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ما بين الأسبوع الأول أو الثاني من شهر مارس الحالي لتحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمنتظر أن تقام في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المتعارف عليه دائما هو أن قرعة ربع النهائي أيضًا ستحدد مسار الفرق في نصف النهائي، وكذلك ستحدد أي فريق سيستضيف مباراة الذهاب والإياب في المباراة النهائية.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

أعلن "كاف" أن تقام مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 20-21 مارس، بينما مباريات الإياب ومعها تحديد المتأهلين لنصف النهائي، فستقام بين يومي 5-6 أبريل.