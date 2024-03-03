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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الاحد، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.

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متسللون يستهدفون لجنة الاتصالات الفيدرالية وشركات العملات المشفرة

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أسعار صرف الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الاماراتي:
سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك مصر نحو 8.39  جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي نحو 8.38 للشراء و 8.43 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع. 
ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

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