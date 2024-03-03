نجم ايطاليا السابق يعلق على فوز مصر أمام منتخب بلاده بكأس القارات ٢٠٠٩

تحدث كريستيان زاكاردو لاعب منتخب إيطاليا السابق في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد عن الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني على الازوري في مجموعات بطوله كاس العالم للقارات عام 2009 بهدف دون رد براسية محمد حمص الشهيرة تحت القيادة الفنية لحسن شحاته.

وقال نجم ايطاليا السابق في تصريحاته ..

خسارة إيطاليا أمام مصر في2009؟ أتذكر تلك المواجهة جيدا وما قدمه المصريون من أسلوب خططي مميز بغلق مفاتيح اللعب الإيطالية واستغلال الكرات المرتدة والركلات الثابتة.

واضاف منتخب مصر كان فريقا قويا جدا في هذا الوقت ينافسون في كل البطولات واستمتعت بما قدموه امام البرازيل وامامنا.

وواصل الحديث ، محمد صلاح؟ خلال رحلة احترافه في الدوري الإيطالي كان واضح أنه لاعب مهم جدا وكان سريع جدا فهو لاعب من الطراز الأول ويسجل العديد من الأهداف ذكي وسريع ولديه مقاومات عالية لذلك هو من أحد اللاعبين القلائل الذين يملكون إمكانيات مميزة.

- أفضل لاعب في قارة إفريقيا فيكتور أوسيمين أم صلاح؟ أعتقد محمد صلاح هو الأفضل.