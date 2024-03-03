نجم إيطاليا السابق يكشف أسباب تراجع منتخب بلاده

تحدث كريستيان زاكاردو لاعب منتخب إيطاليا السابق في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد عن أسباب تراجع منتخب بلاده.

وقال نجم ايطاليا السابق في تصريحاته ..

- تراجع المنتخب الإيطالي في السنوات الأخيرة؟ في الماضي كان يوجد لدينا لاعبين مهاريين، ولكن في الوقت الحالي لم يكن الأمر مثل الماضي، ونأمل أن نعود مرة أخرى لمنصات التتويج خاصة في بطولة كأس العالم.

- زاملت الكثير من اللاعبين الأقوياء، لدينا في الوقت الحالي عدد قليل من اللاعبين الأقوياء، لا نملك مهاجمين أقوياء مثل الماضي.

- تراجع الدوري الإيطالي؟ كان دورينا قويا جدا ولكن مؤخرا مع زيادة قوة الدوري الإنجليزي الأمر أصعب بالنسبة لنا خاصة على مستوى الملاعب، ولكن الاتحاد الإيطالي يستطيع أن يعيد الدوري الإيطالي قويا مرة أخرى.

- إيقاف بوجبا؟ هذا الأمر يؤسفني، فهو لاعب قوي، ربما يكون أخطأ، ولكن المشوار الكروي الخاص به انتهى.

- سباليتي واحد من أهم المدربين فهو قدم مع نابولي كرة قدم جميلة جدا.