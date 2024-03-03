عاجل.. استقرار حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك استقرار في الأحوال الجوية ليسود طقس دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

شبورة مائية وسقوط أمطار



وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح



وتابعت، هناك أيضًا نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضًلا عن حالة البحر المتوسط لتكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع للأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع للأمواج من 1 إلى 2 متر.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 13

الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

طنطا العظمى 23 والصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 12

بنها العظمى 22 والصغرى 13

الاسماعيلية العظمى 24 والصغرى 12

السويس العظمى 23 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16

سوهاج العظمى 25 والصغرى 11

الفيوم العظمى 24 والصغرى 11

أسوان العظمى 29 والصغرى 14

المنيا العظمى 24 والصغرى 10

أسيوط العظمى 25 والصغرى 10