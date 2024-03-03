الليلة .. الزمالك يختتم مشواره في مجموعات الكونفدرالية بملاقاة سوار الغيني

يستعد الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سوار الغيني في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

كان الفريق الأبيض قد حسم تأهله الى الدور التالي من المنافسات بعد احتلاله صداره ترتيب المجموعه التي قدم خلالها نتائج مميزه جاءت على النحو التالي ..

الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد فى الجولة الأولى ثم حقق انتصارا كبيرا برباعية من دون رد على سوار الغينى.

ثم الفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف من دون رد ، أعقبه التعادل سلبيا امام ساجرادا أيضا ثم الفوز في اللقاء الأخير على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف.

على صعيد آخر أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق ولاعب الأهلي الحالي، في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها ٢ مليون و٤٧٦ الف و٣٨٩ دولار .

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء الملف بالكامل واسدال الستار عن القضية، بعد استلام لمبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي الخميس الماضي.