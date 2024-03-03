بسبب سوء حالة الطرق الداخلية الغوابين غاضبة من محافظ دمياط

عقب صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصلاح الطرق القديمة بالمحافظات، وإعادة النظر فى رصف الطرق التى مضي على إنشائها عشرات السنوات، تحرك عدد كبير من المحافظين لإعداد الدراسات، وحصر الطرق وتدبير التمويل اللازم، إلا أن مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، لم تحظي بأي اهتمام، وظلت مهمله أكثر من 40 عامًا.

ورصدت الوفد، أحوال الطرق داخل المدينة، التى أكد محمد سلطان أحد ابنائها، أن مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط تعتبر من أكثر المدن التي تعاني من سوء حالة الطرق منذ 40 عامًا، حيث تحتاج شوارعها إلى إعادة رصف، وبعضها لم يتم رصفه من أكثر من 40 عامًا، وتحديدا طريق مستشفي فارسكور وطريق الطرحة والغوايين بالاضافة الي الطرق الفرعية.



وأشار إلى أن طريق الطرحة والغوايين وهو من أهم الشوارع بالمدينة لم يتم رصفه، وأصبح الطريق ممتلئ بالحفر والمطبات ولا يكلف المسئولون انفسهم حتي بترميمها فالطريق كلها متهالكة كما أنها مليئة بالمطبات التي اقامها الأهالي بمعرفتهم علي ارتفاعات غير عادية ونعاني الأمرين من سوء حالة الطرق، خاصة ان الطريق بطول حوالي 10 كيلو متر.

وأضاف المستشار أحمد مصطفي فعص محامي من أبناء المدينة، أن فارسكور مدينة العلم والعلماء وصاحبة آسر ملك فرنسا لويس التاسع عشر بل هي من انجبت كلا من الفنانة سهير البابلي وسعد اردش والموسيقار رياض السنباطي وفارسكور هو أحد المراكز الكبرى وثاني أقدم وأكبر مركز من حيث عدد القرى التابعة في محافظة دمياط، ويتواجد به بعض المعالم الأثرية، منها جامع الحديدي، وهو من أقدم المساجد في مصر، ومن أهم شوارع المدينة شارع المركز، ٢٣ يوليو وشارع السوق ، عبد الوهاب داود وشارع الهلالي، وشارع السلخانة القديمة وشارع محمد فريد وكذلك كورنيش النيل وهو الشيء الوحيد الذي تم احلالة وتجديده العام الماضي وكذلك 4 طرق رئيسية وباقي الطرق كلها بلا رصف وأصبحت الشوارع من الداخل في حالة يرثي لها، وتحولت الي حفر ومطبات، ولا تصلح للسير نهائي، بالاضافة الي طريق الطرحة والغوابين الرئيسي.



وناشد فعص، محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بسرعة رصف طريق الطرحة والغوابين الرئيسي وكذلك كافة الشوارع الفرعية، وصيانتها.

ولفتت نهي فراج ربة منزل، شوارع المدينة وضعها في غاية الصعوبة، ونجد ان طريق الطرحة والغوابين الرئيسي ، الأكثر حصدا للأرواح والمصابين، الامر الذى يستوجب تطويره، ونامل من الدكتوره منال عوض محافظ دمياط بسرعة رصف وتجميل المدينة.

واختتمت فراج تعانى طرف مدينة فارسكور من تهالك شبكة الطرق الداخلية ولابد من التنسيق بين الجهات المعنية، وتجديد خطوط الكهرباء والتليفونات والمياه والصرف قبل عمليات الرصف، حفاظا على ارواح المواطنين والمال العام، وخير مثال لذلك طريق كورنيش النيل بعد احلاله وتجديده بتكلفة 10 مليون جنيه كل يوم نسمع ونشاهد حوادث وفاة واصابات بسبب عدم وجود مطبات صناعية تحمي المواطنين من سباق الدرجات البخارية التي باتت تحصد الارواح.

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