حبس المتهم بقتل ضحية الشهامة 4 أيام في فارسكور

قررت النيابة العامة بمحكمة فارسكور الجزئية، حبس عاطل وسرعة ضبط باقي المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بسبب دفاع الضحية عن شاب ويدعي احمد جمال السنباطي وأثناء مروره بالشارع توعد خلالها المتهم بالنيل من الضحية، وفور مشاهدته واقفا بذات الشارع توجه الية وقام باستخراج مطوة سلاح ابيض وطعنة عدة طعنات وفور سقوطه جثة تركه ولاذ بالفرار.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهم الرئيسي اعترف بارتكاب جريمتة ويدعي علي رزق وأضاف خلال التحقيقات، أنه استعان بباقى المتهمين للتخلص من جثمان المتوفى، وعندما شاهد المتهم يضايقون الفتيات والشباب معا أثناء استقلالهم دراجة نارية، ولم يتدخل أحد من الأهالى أثناء مشاهدتهم لتلك الواقعة،فعاتبهم المجني علية على معاكسته للفتيات والتعدي علي الشباب ونشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني علية

، وأنه عقب ذلك قام المتهم أمام الجميع بالتوعد للنيل من المجني علية فى أقرب وقت، بسبب ماحدث له من إهانة على حد قوله أمام المارة، وأثناء توجه المجني علية إلى الشارع فوجئ بالمتهم وفور مشاهدته له قام باخراج مطوة سلاح ابيض وقام بطعنة عدة طعنات وفر هاربين وتم القبض عليه في اقل من 35 دقيقة من ارتكاب جريمتة. وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط مرتكبي واقعة مقتل ضحية الشهامة