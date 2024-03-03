إبراهيم صلاح..جوميز مازال يكتشف لاعبى الزمالك

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سيحصد لقب كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية" هذا الموسم.

وقال صلاح في برنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "جوميز لا يزال يكتشف لاعبي الزمالك بعد قدومه في منتصف الموسم، فهو لا يستمع لأحد ومن المنتظر أن يستقر على تشكيل ثابت خلال الفترة المقبة".

وأضاف: "مباراة سوار الغيني مهمة لكي يتعرف جوميز أكثر على اللاعبين وأيضا تجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية".