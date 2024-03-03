طيران الاحتلال الأسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة فى غزة

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، البحث عن معاناة أهل غزة واستمرار القصف الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة ويشن قرابة 20 غارة على شمال خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك إصابات في قصف للاحتلال استهدف تجمعا لفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مئات الغارات والقصف المدفعي على غزة

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.