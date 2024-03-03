طبيب الزمالك: عبدالشافي سيخوض المرحلة الأولى من التأهيل..والونش يتعامل مع الموقف بنفسية قوية

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبدالشافى أجرى العملية الجراحية بالرباط الصليبي بنجاح.



وقال أسامة في برنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "عبدالشافي سيخوض المرحلة الأولى من التأهيل خلال الفترة المقبلة وهو لاعب يتميز بالأخلاق والصبر وأتمنى عودته إلى الملاعب".

وأضاف: "الونش في المرحلة الأولى من التأهيل بعد جراحة الصليبي، وهو راضي بالقضاء ويتعامل مع الموقف بنفسية قوية للعودة سريعا".