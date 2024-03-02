طبيب الزمالك: زياد كمال جاهز.. هذا موقف إبراهيما نداي

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن زياد كمال أصبح جاهز من الناحية الطبية، مشددا على أن قرار مشاركته في مباراة سوار الغيني يرجع إلى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق.

وقال أسامة في برنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "حرصنا على تجهيز أحمد فتوح بشكل كامل قبل الدفع به في المباريات وهو ما حدث بعد مشاركته في مباراة الداخلية وظهوره بشكل مميز".

وأضاف: "إبراهيم نداي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل ومن المحتمل أن يشارك في التدريبات الجماعية بعد نهائي كأس مصر".