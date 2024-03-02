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الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك: زياد كمال جاهز.. هذا موقف إبراهيما نداي

زياد كمال لاعب الزمالك
زياد كمال لاعب الزمالك

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن زياد كمال أصبح جاهز من الناحية الطبية، مشددا على أن قرار مشاركته في مباراة سوار الغيني يرجع إلى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق.

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وقال أسامة في برنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "حرصنا على تجهيز أحمد فتوح بشكل كامل قبل الدفع به في المباريات وهو ما حدث بعد مشاركته في مباراة الداخلية وظهوره بشكل مميز".

وأضاف: "إبراهيم نداي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل ومن المحتمل أن يشارك في التدريبات الجماعية بعد نهائي كأس مصر".

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