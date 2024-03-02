أحمد موسى: انهيار السوق السوداء بعد دخول 10 مليارات من رأس الحكمة

قال الإعلامي أحمد موسى إن السوق السوداء انهارت بعد دخول 10 مليارات دولار في البنك المركزي من مشروع مدينة "رأس الحكمة".

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الدفعة الأولى من الإجمالي النقدي لمشروع "رأس الحكمة"، أثرت على سوق الذهب أيضا، إذ سجل عيار 21 سعر 2750 جنيه، مضيفا أن سعر الدولار في السوق السوداء 43 جنيها.

وأكد أن سعر الدولار في السوق السوداء كان متضاربا، إذ وصل إلى أسعار غير مسبوقة، موضحا أن البلاد ستشهد انفراجه كبيرة بسبب مشروع "رأس الحكمة" وغيره.

دخول 10 مليارات دولار في البنك

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ، ليصبح الإجمالي 10 مليارات.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.