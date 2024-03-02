كهربا يعود لحسابات كولر قبل مواجهة الزمالك

بسبب تألقه في مواجهات الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في رحلة السعودية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة القادم، بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر.

وحصل كهربا على وعد من كولر بمرافقة البعثة المسافر الى السعودية، استعداداً لمواجهة الزمالك الحاسمة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

وشهدت قائمة الأهلي في المباريات الأخيرة، استبعاد كهربا، لأسباب فنية، وفقا لتأكيدات السويسري كولر.

ورغم استقرار كولر على ضم كهربا للبعثة، أن أن فرص دخوله في القائمة النهائية للمباراة ضئيلة للغاية، في ظل الاعتماد على الفرنسي انتوني موديست والفلسطيني وسام ابو علي.

وعاد كهربا للدخول في حسابات كولر قبل مواجهة الزمالك، بسبب تألقه اللافت في مباريات القمة وتسجيله الأهداف بشكل مميز.