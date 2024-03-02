للمرة الثانية.. الاحتلال يستهدف مواطنين غرب غزة كانوا في انتظار مساعدات إنسانية

قالت وسائل إعلام فلسطيني، منذ قليل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا في انتظار وصول مساعدات إنسانية غرب مدينة غزة، للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

وعلى جانب آخر، عرضت كتائب القسام مشاهد، تصدي قواتها، لجنود العدو الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وظهر في الفيديو، مشاهد مختلفة لاستهداف آليات الاحتلال وتفجيرها، كما تم تصوير لحظة تفجير منزل داخله جنود إسرائيليين.

ووجه أحد المقاتلين رسالة في مقطع الفيديو لنتنياهو قائلا: إلى نتنياهو الذي يريد تفكيك قواتنا إننا سوف نفكك قواتك وسوف نفكك عظامها وسنعيدهم إلى بلادهم في توابيت.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف سرايا القدس لجنود العدو في "قلبة 22" شرق المقبرة الشرقية في جباليا بصاروخ موجه 107".