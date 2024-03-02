كيف تؤثر تجربة بحث جوجل التوليدية على الإعلانات

تم استكشاف تأثير تجربة بحث Google التوليدية على الإعلانات ضمن SERPs من Google في دراسة جديدة.

وجد البحث الذي أجرته منصة SEO SE Ranking أن:

بغض النظر عن وجود مقتطف SGE، تظهر الإعلانات في كثير من الأحيان أسفل نتائج البحث.

تصاحب الإعلانات الموجودة أعلى SERP مقتطفات SGE في كثير من الأحيان أكثر من إعلانات التسوق (الدوامات).

عادةً ما تظهر إعلانات التسوق (الدوائر) أعلى مقتطف SGE.

من المرجح أن تعرض مجالات مثل الموضة والجمال، والتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة، إعلانات التسوق.

لماذا نهتم. يعد فهم تأثير SGE على الإعلانات في Google SERPs أمرًا بالغ الأهمية للشركات والمسوقين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتسويق أكثر فعالية.

الدراسة. قام تصنيف SE بفحص 100000 كلمة رئيسية عبر 20 مجالًا متخصصًا، ولكل منها أهداف بحث وأحجام مختلفة. قدم التحليل رؤى حول عدد المرات التي تقدم فيها Google استجابات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وطول المحتوى في تجربة البحث المولدة (SGE)، وأنماط الربط، والاختلافات عبر المجالات المتخصصة، وموضع الإعلان.

الموجودات. عندما كانت مقتطفات SGE مع النص موجودة (18,455)، وجدت الدراسة:

ظهرت الإعلانات في أعلى 4,280 مرة (23.19%).

ظهرت الإعلانات في الأسفل 6,499 مرة (35.21%).

ظهرت إعلانات التسوق على شكل دائري (كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه) 2660 مرة (14.41%).

وهذا يعني أنه في 5,016 حالة (27.17%)، لم يرافق أي إعلان مقتطفات SGE مع النص.

دراسة تصنيف SE SGE

نوع الإعلان. نظرت الدراسة أيضًا في أنواع الإعلانات المختلفة جنبًا إلى جنب مع مقتطفات SGE النصية. وجد الباحثون:

رافقت كل من إعلانات التسوق والإعلانات الموجودة في الجزء العلوي من SERP استجابات SGE في 1018 حالة.

ظهرت إعلانات التسوق جنبًا إلى جنب مع مقتطفات SGE النصية في 2660 حالة.

في 3,262 حالة، ظهرت فقط الإعلانات الموجودة في الجزء العلوي من SERP إلى جانب مقتطفات SGE النصية.

إعلانات التسوق الدائرية. يمكن وضع إعلانات التسوق الدائرية أعلى أو أسفل أو في الشريط الجانبي لمقتطف SGE.

موضع الإعلان. بحثت الدراسة أيضًا في الموقع الأكثر شيوعًا لإعلانات التسوق في SGE SERP. تشير البيانات إلى تفضيل واضح لوجود إعلانات التسوق فوق مقتطف SGE:

ظهرت إعلانات التسوق فوق مقتطف SGE 2,969 مرة (80.72%).

في 502 حالة (13.65%)، تم وضع إعلانات التسوق أسفل مقتطف SGE.

ظهرت إعلانات التسوق في الشريط الجانبي 207 مرات (5.63%)، مما يجعل هذا الموضع هو الأقل شيوعًا.

ما يقوله تصنيف SE. وقال متحدث باسم تصنيف SE في بيان:

"الوجهة الرئيسية هنا هي أننا بحاجة حقًا إلى البقاء على اطلاع على الأمور. يبدو أن التغييرات تحدث عمليا كل يوم.

"يصبح هذا أكثر وضوحًا عندما نقارن هذه النتائج بدراسة سابقة قمنا بها. عندما أجرينا جولتنا الأولى من بحث SGE في أواخر عام 2023، أظهرت النتائج أن حوالي 4% فقط من الكلمات الرئيسية فشلت في تشغيل مقتطف SGE. هذه المرة، 12.3% من الكلمات الرئيسية لم تؤدي إلى استجابة SGE.

"على الرغم من أن هذه الدراسة قد ألقت بعض الضوء على استجابات جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن الكثير لا يزال غير مؤكد. سنراقب عن كثب أحدث تطورات SGE ونجري المزيد من الأبحاث للبقاء على اطلاع دائم."

ما يقوله جوجل. قال فيليب شندلر، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لشركة Google، خلال مكالمة أرباح الربع الرابع من عام 2023 لشركة Alphabet:

"كما أوضحنا في الربع الأخير، ستستمر الإعلانات في لعب دور مهم في تجربة البحث الجديدة، وسنواصل تجربة التنسيقات الجديدة الأصلية في SGE."

"تقوم SGE بإنشاء فرص جديدة لنا لتحسين الرحلات التجارية للأشخاص من خلال عرض الإعلانات ذات الصلة إلى جانب نتائج البحث."

"لقد وجدنا أيضًا أن الأشخاص يجدون الإعلانات سواء أعلى أو أسفل النظرة العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مفيدة، لأنها توفر خيارات مفيدة للأشخاص لاتخاذ الإجراءات والتواصل مع الشركات."