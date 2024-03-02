طقس شديد البرودة.. حالة الجو ودرجات الحرارة في مصر

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة الطقس والأرصاد خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن توقعت الهيئة العامة بأن تصل درجات الحرارة إلى 23 درجة نهارا في القاهرة، و21 في الإسكندرية.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

كما يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

نشاط رياح على كافة الأنحاء

وتتوقع أيضا هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجو نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس ليلا حيث يكون بارد في أوله، وشديد البرودة في أخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاحد:

القاهرة 23 14

المنصورة 24 14

الزقازيق 24 14

طنطا 25 13

دمياط 23 13

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 26 12

السويس 26 13

العريش 24 12

رفح 23 12

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 21 12

مطروح 20 11

السلوم 21 10

سيوة 23 09

الغردقة 29 16

مرسى علم 29 16

شلاتين 30 18

حلايب 27 18

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 26 11

سوهاج 27 12

قنا 28 14

الأقصر 28 14

أسوان 28 15